Mehr aus dieser Rubrik

«Ich hatte Respekt davor, die Debatte zu besuchen. Keine Angst - aber Respekt», sagt Adam Quadroni am Tag nach der Debatte. Er wirkt erleichtert und entspannt.

Dass er von vielen Grossrätinnen und Grossräten Zuspruch erhalten habe, sei eine Genugtuung. Nun ist die Debatte abgeschlossen. Aber es gibt nach wie vor viel aufzuarbeiten rund um den Fall Quadroni.

Runder Tisch mit der Regierung?

So sind mehrere Untersuchungen hängig. Untersuchungen aufgrund von Anzeigen gegen und von Adam Quadroni. Und sein Berater, Altbundesrichter Giusep Nay, hat angekündigt, Klage gegen den Kanton einzureichen.

Sowohl Nay als auch Quadroni hoffen, dass diese Klage nicht nötig wird. Man rechne mit einer Einigung am runden Tisch, so Nay: «Wir möchten uns mit der Regierung auf eine Wiedergutmachung einigen.» Was sind seine Forderungen? Dazu will Nay nichts sagen.