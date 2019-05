Alt Nationalrat Josias Gasser soll wieder nach Bern. Er führt die Bündner GLP-Nationalratsliste an.

Die Grünliberalen wollen ihren Nationalratssitz zurückerobern; mit dem 66-jährigen Alt-Nationalrat Josias Gasser an der Spitze. Das hat die GLP- Mitgliederversammlung am Mittwochabend beschlossen. Gasser soll im Nationalrat wieder für Akzente in der Klimadebatte sorgen.

Gasser führt die GLP-Liste an, gefolgt von der Juristin Laura Oesch, dem GLP-Präsidenten Gaudenz Bavier, der Biologin Ursula Leuthold sowie dem Unternehmer und GLP-Grossrat Jürg Kappeler.

Wir haben nicht zu wenig neue, sondern zu wenig bekannte Köpfe in unserer Partei.

Die Partei will einen Wähleranteil von zehn bis 13 Prozent erreichen. Dies sagt Parteipräsident Bavier im Gespräch mit Radio SRF. Ihm ist aber auch bewusst, dass eine Listenverbindung nötig werde, damit die Partei ihren Sitz in Bern zurückerobern kann. Nach nur einer Legislatur verlor Gasser 2015 seinen Nationalratssitz wieder.

Für den Wahlkampf habe die Partei momentan ein Budget von rund 40’000 Franken, sagt Bavier. Die Kandidierenden müssen für ihre Listenplätze zahlen. Für den ersten Listenplatz muss Gasser 5000 Franken in die Parteikasse legen, der fünfte Listenplatz kostet noch 1000 Franken.

SRF 1, Regionaljournal Graubünden, 12:03 Uhr