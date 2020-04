Majorz: Gewählt ist, wer die meisten Stimmen macht. Es geht bei diesem Wahlverfahren in erster Linie um Köpfe und nicht um Parteien.

Proporz: Die Sitze werden anhand der Parteistärke in einem Wahlkreis verteilt. Es werden also zuerst die Parteistärken und erst dann die Kandidatenstimmen berücksichtigt.

Doppelproporz: In diesem System wird als erstes angeschaut, wie eine Partei über den ganzen Kanton hinweg abgeschnitten hat. Erst in einem zweiten Schritt werden die Sitze auf die Parteien in den einzelnen Wahlkreisen verteilt.