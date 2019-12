Bestellt hatte den Bericht das Parlament selbst. Hintergrund waren zum Teil schwere Vorwürfe in den Medien an die Adresse der Behörden in der Region. Der PUK-Bericht hat drei Polizeieinsätze gegen Adam Quadroni aufgearbeitet, die alle in Zusammenhang mit der angespannten Familiensituation des Whistleblowers standen.

Einen Beleg, dass die Polizei dabei von Mitgliedern des Baukartells im Unterengadin instrumentalisiert worden wäre, konnte die Kommission nicht finden. Hingegen listet der Bericht verschiedene Fehler der Kantonspolizei, der KESB oder auch des Sozialdienstes auf.

Scharf kritisiert wurde auch der Polizeikommandant Walter Schlegel, ihm wirft die PUK vor, die Gesamtverantwortung nicht genügend wahrgenommen zu haben.