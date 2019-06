San-Bernardino-Route wieder offen: Seit 9 Uhr rollt der Verkehr wieder. Die Nationalstrasse A13 und die Kantonsstrasse am San Bernardino in Graubünden wurden wieder geöffnet. Das sagte Anita Senti von der Kantonspolizei Graubünden gegenüber SRF. In der Region Splügen am San-Bernadino-Pass habe sich die Lage beruhigt, so Senti. Nach dem starken Regen in der Nacht auf Mittwoch mussten mehrere Strassen gesperrt werden.

Legende: Die Felsbrocken türmen sich bis vier Meter hoch. Kantonspolizei Graubünden

Steinschlag am Lukmanierpass: In der vergangenen Nacht ist es am Lukmanierpass zu einem Steinschlag gekommen. Nach ersten Erkenntnissen wurde kein Fahrzeug betroffen. Die Felsbrocken türmen sich bis vier Meter hoch und versperren die Strasse auf einer Länge von rund 30 Metern. Dort bleibe der Strassenabschnitt zwischen Campra und Fuorns für mindestens zwei Tage gesperrt, weil Felsbrocken gesprengt werden müssten, so Senti. Auch der Splügenpass bleibt weiterhin gesperrt – voraussichtlich bis Montag. Die in der Region evakuierten Personen konnten am Mittwochabend in ihre Häuser zurückkehren.

Legende: Die Lukmanier-Passtrasse ist gesperrt. Tiefbauamt Graubünden

Legende: Beim Steinschlag am Lukmanierpass türmten sich die Felsbrocken bis zu vier Meter hoch. SRF