Der neue Wald-Wild-Bericht Herrschaft/Prättigau enthält erste Abschätzungen, was die Folgekosten der heutigen Situation sein könnten. Das Amt für Wald hat in einer Studie für einen Schutzwald in der Nähe von Klosters die Kosten für die nächsten 50 Jahre berechnet. Das Ergebnis: Die Gemeinde muss mit 1.5 bis 3.4 Millionen Franken Mehrkosten rechnen, damit der Wald trotz Verbiss weiterhin schützt.

Ein zweites Beispiel zeigt, dass in der Vergangenheit wegen der Wildprobleme Geld quasi in den Wald hinausgeschmissen wurde. Beim Fallbeispiel Putzer Berg wurden seit 1997 220'000 Franken in die Schutzwaldpflege investiert. Rund 90 Prozent müssen laut Bericht «als Fehlinvestition betrachtet werden».

Eine Einschätzung zu den möglichen Folgekosten für den ganzen Kanton gibt es bisher nicht. Laut einer Hochrechnung der Zeitschrift «Beobachter», Link öffnet in einem neuen Fenster könnten die Schutzwaldprobleme Graubünden in den nächsten 50 Jahren bis zu einer halben Milliarde Franken kosten.