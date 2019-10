Über 50 Jahre stand es still. Nun treibt das historische, mechanische Uhrwerk der St. Galler Linsebühl-Kirche wieder die Turmuhr an.

«Es ist ein Zeugnis des Schweizer Uhrenkunsthandwerks», sagt Christian Thesen von der Turmuhrenfabrik H. Rüetschi AG in Aarau zum 123-jährigen Uhrwerk der reformierten Kirche Linsebühl in St. Gallen. Er hat das seltene, historische Uhrwerk in den vergangenen drei Monaten komplett restauriert.

Legende: Christian Thesen von der Turmuhrenfabrik H. Rüetschi AG in Aarau führte die Renovation des Uhrwerks aus. SRF/Michael Ulmann

Bis in die 1960er-Jahre war das mechanische Uhrwerk noch in Betrieb. Dann wurde es durch einen elektronischen Antrieb ersetzt. Die elektronischen Komponenten haben nun jedoch das Ende ihrer Lebensdauer erreicht. Die Verantwortlichen haben sich deshalb entschieden, das mechanische Uhrwerk wieder in Betrieb zu nehmen.

Seit gestern Montag läuft die Turmuhr der Kirche Linsebühl wieder über das mechanische Uhrwerk. Am Glockenschlag hat sich nichts geändert. Die Restauration hat rund 60'000 Franken gekostet. Rund die Hälfte davon übernimmt die Stadt St. Gallen als Eigentümerin der Turmuhr, die andere Hälfte übernehmen die Denkmalpflege von Stadt und Kanton St. Gallen.

Legende: Die Linsebühl-Kirche wurde zwischen 1895 und 1897 gebaut und zwischen 1989 und 1992 renoviert. SRF/Michael Ulmann

Am 9. November organisiert die Kirchkreiskommission Linsebühl einen Nachmittag des offenen Kirchturms. Dann besteht die Möglichkeit das mechanische Uhrwerk zu besichtigen.