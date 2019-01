Bernhard Ehrenzeller hatte von 2003 bis 2011 bereits als Prorektor an der HSG geamtet und bringt somit langjährige Rektoratserfahrung als Prorektor Forschung in zwei Rektoraten mit. Er verfüge auch über mehrjährige Erfahrung als Institutsdirektor, ein grosses Beziehungsnetz sowie hohe Anerkennung im kantonalen und eidgenössischen Umfeld, heisst es in einer Mitteilung der St. Galler Staatskanzlei. Bernhard Ehrenzeller war beispielsweise auch massgeblich an der Ausarbeitung des Hochschulförderungsgesetzes des Bundes beteiligt.