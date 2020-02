Der Zürcher Nationalrat Alfred Heer ist der einzige offizielle Kandidat für das SVP-Präsidium. Eine Situation, die dem St. Galler SVP-Nationalrat Roland Rino Büchel missfällt. Er wünscht sich eine Auswahl und sagt: «Sollten sich keine anderen Kandidaten melden, dann bin ich für eine Wahl bereit».

Rund um die Nachfolge des SVP-Präsidenten Albert Rösti sind in den letzten Wochen etliche Namen gefallen. Viele haben abgewunken, so ursprünglich auch der St. Galler SVP-Nationlrat Roland Rino Büchel. Jetzt zeigt er sich bereit für ein Gespräch mit der Findungskommission.

Die SVP Schweiz wählt ihren Präsidenten oder ihre Präsidentin am 28. März. Die Eingabefrist für Anwärter auf das Präsidium lief am Samstag ab. Per Post übermittelte Kandidaturen können bis heute Montag bei der Findungskommission eintreffen.