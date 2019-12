Nach der Rücktrittserklärung von SVP-Präsident Albert Rösti ist zwar noch kein klarer Favorit in Sicht. Erste Interessenten gibt es aber, die sich das Amt an der Parteispitze vorstellen könnten.

So ist auch der Schwyzer Nationalrat Marcel Dettling an einer Kandidatur interessiert. Der 38-jährige Agrarpolitiker ist seit vier Jahren in der grossen Kammer. Das Parteispräsidium sei verlockend, sagt Dettling: «Das Amt bewegt und interessiert einen. Aber ob es möglich ist, alles unter einen Hut zu bringen, muss jetzt sauber abgeklärt werden. Wenn man Ja sagt, muss man die Zeit für dieses aufwändige Amt aufbringen können.»

Legende: Der Schwyzer Nationalrat Marcel Dettling will abklären, ob das Amt zeitlich drinliegen würde. Keystone/Archiv

Marcel Dettling bewirtschaftet im Kanton Schwyz einen Hof und hat drei noch kleinere Kinder. Er sondiert bereits bei Kolleginnen und Kollegen und bei seiner Familie, ob er antreten soll.

Legende: Der St. Galler SVP-Nationalrat Mike Egger kann sich die SVP-Parteiführung ebenfalls vorstellen. Keystone/Archiv

Interesse hat auch der 27-jährige St. Galler Nationalrat und Metzger Mike Egger angemeldet. Ebenso nicht Nein sagt der 57-jährige Berner Ständerat Werner Salzmann. Er will bis Anfang Jahr über eine Kandidatur nachdenken.

Legende: Der Berner SVP-Ständerat Werner Salzmann überlegt sich, ob er für die Parteispitze antreten soll. Keystone/Archiv

Ebenfalls als möglicher Nachfolger von Albert Rösti ins Spiel gebracht wurde der Zürcher Nationalrat Alfred Heer. Der 58-Jährige muss es sich aber noch ganz genau überlegen. Gerne würde er das Parteipräsidium nicht übernehmen, sagte Heer auf Anfrage von Radio SRF.