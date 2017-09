Jonas Knecht

Jos Schmid/Theater St. Gallen

Jonas Knecht ist 1972 in St. Gallen geboren. Nach einem Studium der Elektrotechnik, studierte er in Berlin Schauspiel. Unter anderem entwickelt Knecht mit seiner Compagnie Musik-Theaterprojekten, Live-Hörspiel-Reihen und Audio-Installationen. Seit dem Herbst 2016 ist Knecht Schauspieldirektor am Theater St. Gallen.