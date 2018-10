Drei Glarner Altersheime könnten in Zukunft vom Busnetz abgehängt werden. Dies passiert, wenn der zweite Vorschlag der Regierung zur Zukunft der Buslinien im Kanton durchkommt. Zwei Linien sollen gestrichen werden, welche zu den Altersheimen Bergli in Glarus, Bühli und Salem in Ennenda fahren.

Die vorberatende Kommission möchte die Buslinien durch Kleinbusse ersetzen. Gemeinde und Kanton sollen je die Hälfte daran zahlen.