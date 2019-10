Eine Gondel der Rotenfluebahn im Kanton Schwyz ist am Sonntagvormittag bei der Talfahrt rund 20 Meter abgestürzt.

In der Gondel befanden sich keine Personen, verletzt wurde niemand.

Der Absturz wird noch abgeklärt. Zum Unfallzeitpunkt hat es stark gewindet.

Die Anlage bleibt wegen einer Seilprüfung auch am Montag geschlossen.

Das Personal der Rotenfluebahn liess wegen Windwarnungen bereits keine Gäste mehr auf den Berg, als am Sonntagvormittag kurz nach 11 Uhr die leere Gondel abstürzte. Die rund 50 Personen, die sich zum Zeitpunkt des Unfalles in weiteren Gondeln befanden, konnten die Bahn in den nächstgelegenen Stationen unverletzt verlassen.

Legende: Die Gondel ist bei der Talfahrt rund 20 Meter abgestürzt. Kantonspolizei Schwyz

Der Unfallhergang und die Unfallursache werden in Zusammenarbeit mit der Schweizerischen Unfalluntersuchungsstelle (Sust) ermittelt. Ob der starke Wind zum Zeitpunkt des Unfalles die Ursache sind, werde abgeklärt, teilte die Polizei mit.

Seile werden geprüft

Die Betreiber haben den Seilhersteller beaufragt, das Seil am Montag zu prüfen, wie sie in einer Medienmitteilung am Sonntagabend schreiben. Die Anlage bleibt auch am Montag geschlossen.