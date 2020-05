Corona_Risikogruppen_dva Quellen: B A G, BFS, Obsan, BMC Can c e r (z . T . Schä t zungen) Menschen mit chronischen A temwegserk r an k ungen: Menschen mit Her z -Kreislau f -Erk r an k unge n ** Diabeti k er: (D a von 90% T yp 2) Menschen übe r 65 Jahre Krebsk r an k e: (Schä t zung 2020) 400’000 372‘000 1‘600’000 Menschen mit Immunschwäche *Eine P erson k ann gleich z eitig zu mehreren Risi k ogruppen gehören. **Fü r viele diese r K r ankheiten gibt es k eine offiziellen Zahlen. z.B. - Bluthochdruck: - Herzinsuffizienz: - V orhofflimmern: z.B. - C OPD: - Asthma, T uber k olose, C ystische Fibrose ** 200‘000 100‘000 400‘000 C O R ON A VI R U S -RISI K OG R UPPEN* Die Angaben beziehen sich au f die Schwei z e r W ohnbevöl k erung.