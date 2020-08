Mit insgesamt 7400 Besucherinnen und Besucher endet am Sonntag, 23. August, das diesjährige Lucerne Festival mit dem Motto «Life is live.» Aufgrund der Corona-Pandemie lag die Obergrenze bei 1000 Leuten im Weissen Saal des KKL. Die Auslastung war bei 87 Prozent. «Eine sehr erfreuliche Bilanz», schreiben die Verantwortlichen in einer Mitteilung. 6200 Leute kamen insgesamt zu den neun Veranstaltungen im KKL und rund 1200 wurden insgesamt bei den Gratis-Veranstaltungen in der Stadt registriert.

Die Schutzmassnahmen des KKL seien gut aufgenommen worden. Unter dem diesjährigen Motto «Life is live» hat das Festival innert kurzer Zeit ein kleineres Format des Festivals aus dem Boden gestampft, da die eigentlich geplante Version wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden konnte.

Musik von hier Wegen der Corona-Pandemie präsentierte das Festival in diesem Jahr vorwiegend Musikerinnen und Musiker, welche in der Schweiz leben. Darunter standen Martha Argerich, Herbert Blomstedt, Patricia Kopatchinskaja, Valentine Michaud, Peter Conradin Zumthor oder auch der junge Luzerner Tenor Mauro Peter mit seinem Festivaldebüt auf der Bühne. Am Freitag, 21. August, findet noch das Konzert von Cecilia Bartoli und ihrem Orchester Les Musiciens du Prince - Monaco statt. Am Samstag- und Sonntagabend sind die beiden Rezitale von Igor Levit im Rahmen seines Zyklus sämtlicher Beethoven-Klaviersonaten geplant. Das Konzert des Ensembles von Lucerne Festival Alumni und Valentine Michaud unter der Leitung von Baldur Brönnimann steht am Sonntagvormittag auf dem Programm.

Verschiedene Videos einzelner Konzerte oder Konzertausschnitte finden Sie hier.

