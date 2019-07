Der erste Gegner der Luzerner heisst St. Gallen und empfängt die Zentralschweizer am Samstag im Kybunpark. In der Sommerpause musste der FCL Ruben Vargas nach Augsburg in die Bundesliga ziehen lassen – ein gewichtiger Abgang, wie SRF-Fussballexperte Peter Schnyder meint. Ein Ersatz für den Flügelspieler konnte noch nicht gefunden werden.

FCL-Trainer Thomas Häberli sagt aber klar, man brauche noch einen entsprechenden Ersatz. Ansonsten konnte die Luzerner Mannschaft aber beisammen gehalten werden. Neu geholt wurden die Stürmer Francesco Margiotta und der junge Salah Aziz Binous, der als Versprechen für die Zukunft gilt. Zudem wurde auf der Goalieposition Klarheit geschaffen: Marius Müller soll das FCL-Urgestein David Zibung als Nummer 1 ablösen.

SRF-Sportredaktor Peter Schnyder glaubt, dass Müller die Ablösung im Luzerner Tor schaffen kann. Im Gegensatz zu Mirko Salvi, der letztes Jahr wider Erwarten nicht an Zibung vorbeikam.

Schnyder erwartet eine enge Saison: «Vorne werden wohl wieder Basel und YB um den Titel kämpfen, während es bei den anderen Mannschaften darum geht, nicht in die Barrage zu kommen.» Der FCL werde sich wohl im Mittelfeld platzieren, also in etwa so abschneiden, wie in den vergangenen Jahren. Ein anderer Experte sieht die Zentralschweizer aber im unteren Teil der Tabelle: Bruno Berner, der Trainer des SC Kriens, prognostiziert den 8. Rang für die Luzerner.