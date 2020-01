Das Jahr 2019 war ein wichtiges Jubiläumsjahr für die Schweizer Literatur. Vor genau 100 Jahren wurde nämlich zum ersten und bisher einzigen Mal der Literaturnobelpreis in die Schweiz vergeben, und zwar an Carl Spitteler. Der Literat und Journalist Spitteler lebte lange Jahre in Luzern – hier wurde deshalb das Jubiläum auch gebührend gefeiert: Mit Lesungen, Ausstellungen und Gesprächsrunden.

Der Luzerner Filmer Jörg Huwyler steuert nun zur Diskussion über Spitteler einen Dokumentarfilm bei. «Spitteler reloaded» heisst er. Huwyler setzt sich dabei mit dem breiten Schaffen von Carl Spitteler auseinander. Gleichzeitig hat er filmisch aufgearbeitet, wie junge Slampoetinnen, Grafikstudierende oder ein Rapper auf das Werk Spittelers treffen und wie sie es künstlerisch in die heutige Zeit transformieren.