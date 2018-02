In Sotschi konnte die 24-Jährige aus Lachen erstmals Olympia-Luft schnuppern. Nun will sie aufs Snowboard-Podest.

Ladina Jenny will in Südkorea über den Schnee fliegen

Für Ladina Jenny ist Olympia kein Neuland. Sie konnte bereits an den Winterspielen in Sotschi 2014 teilnehmen. «Damals war für mich schon die Qualifikation für Olympia das Grösste», sagt Ladina Jenny. Damals erreichte sie im Parallel-Riesenslalom den 14. Rang und im Parallel-Slalom den 24. Rang.

«Mittlerweile habe ich mich im Weltcup etablieren können und deshalb möchte ich dieses Mal auch um die Medaillen mitfahren», so die Snowboarderin aus Lachen. Mit vier Weltcup-Podesten und einem vierten Rang im Gesamtweltcup gehört Ladina Jenny zur Weltspitze im alpinen Snowboardsport.

Mir war egal, welches Wetter gerade draussen war.

Bereits früh war Ladina Jenny vom Wintersport fasziniert. Schon als kleines Kind sei sie praktisch jedes Wochenende im Schnee gewesen. «Dabei war mir egal, welches Wetter draussen gerade war, ich wollte einfach immer skifahren und später snowboarden.»

Grosse Unterstützung in Südkorea

Mit 11 Jahren absolvierte sie ihr erstes Snowboard-Rennen. Anschliessend absolvierte sie das Sport-Gymnasium in Davos und heute studiert sie im Fernstudium Wirtschaft. Aber klar im Mittelpunkt ihres Lebens steht der Sport – und dies nicht nur im Winter: «Ich gehe häufig wakesurfen hier auf dem See als guten Ausgleich zum häufigen Konditionstraining im Sommer.»

In Südkorea kann sie auf die Unterstützung ihres Umfelds zählen. «Meine Eltern und meine Schwester reisen auch an die Olympischen Spiele und so habe ich quasi meine persönlichen Glücksbringer vor Ort.»

Weil die Snowboard-Delegation etwas später nach Südkorea reist, verpasst Ladina Jenny die Eröffnungsfeier. «Dafür bin ich dann bei der Schlussfeier dabei, und diese war in Sotschi schon sehr eindrücklich». Darauf freue sie sich bereits heute sehr.

Zentralschweizer Athleten und Athletinnen in Pyeongchang:

Bild 1 / 21 Legende: Denise Feierabend Ski alpin, aus Engelberg OW Freshfocus Bild 2 / 21 Legende: Michelle Gisin Ski alpin, aus Engelberg OW Freshfocus Bild 3 / 21 Legende: Marc Gisin Ski alpin, aus Engelberg OW Freshfocus Bild 4 / 21 Legende: Fabian Bösch Ski Freestyle, aus Engelberg OW Getty Images Bild 5 / 21 Legende: Lena Häcki Biathlon, aus Engelberg OW Freshfocus Bild 6 / 21 Legende: Corinne Suter Ski alpin, Schwyz Freshfocus Bild 7 / 21 Legende: Wendy Holdener Ski alpin, Unteriberg SZ Freshfocus Bild 8 / 21 Legende: Jonas Bösiger Snowboard, aus Oberarth SZ Imago Bild 9 / 21 Legende: Verena Rohrer Snowboard, aus Sattel SZ Keystone Bild 10 / 21 Legende: Ladina Jenny Snowboard, Lachen SZ Imago Bild 11 / 21 Legende: Nadine Fähndrich Langlauf, aus Eigenthal LU Freshfocus Bild 12 / 21 Legende: Ueli Schnider Langlauf, aus Flühli LU Freshfocus Bild 13 / 21 Legende: Lara Stalder Eishockey, aus Luzern Freshfocus Bild 14 / 21 Legende: Gregor Deschwanden Skispringen, aus Horw LU Keystone Bild 15 / 21 Legende: Livio Wenger Eisschnelllauf, aus Schenkon LU Imago Bild 16 / 21 Legende: Eveline Rebsamen (rechts) Bob, aus Eschenbach LU Freshfocus Bild 17 / 21 Legende: Rahel Rebsamen Bob, aus Eschenbach LU Keystone Bild 18 / 21 Legende: Raphael Diaz Eishockey, aus Zug ZG Freshfocus Bild 19 / 21 Legende: Noé Roth Ski Freestyle, aus Baar ZG Reuters Bild 20 / 21 Legende: Thomas Amrhein Bob, aus Oberwil ZG Imago Bild 21 / 21 Legende: Roman Furger Langlauf, aus Schattdorf UR Freshfocus

