In einer Turnhalle: Erstes Zentralschweizer Parlament tagt wieder

Das Zuger Kantonsparlament tagt am Donnerstag als erster Rat in der Zentralschweiz wieder.

Die Sitzung findet in der Dreifachturnhalle der Kantonsschule Zug statt, damit die nötigen Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden können.

Die Parlamentarierinnen und Parlamentarier sitzen an Einzeltischen statt in engen Pultreihen, wie es sie im Kantonsratssaal gibt.

Die Turnhalle wurde für die Parlamentssitzung kurzum in ein grosses Sitzungszimmer umfunktioniert - mit Teppich, Einzelpulten und elektronischer Stimmanlage. Neben jedem Pult stand ein Lunchsack mit Sandwich, Wasser, Apfel, Schoggistängeli und einer Gesichtsmaske bereit. Auf eine Pause wird verzichtet, damit es zu keinen Problemen mit den Abstandsregeln kommt.

Legende: Die Dreifachturnhalle der Kantonsschule Zug wurde für den Kantonsrat mit einem Teppich und elektronischer Stimmanlage ausgestattet. Keystone

Kantonsratspräsidentin Monika Barmet (CVP) betonte zu Beginn der Sitzung, dass diese in der Halle stattfinde, für die sich der Rat in der Vergangenheit stark gemacht hatte. 2014 entschied dieser nämlich, dass die Kantonsschule Zug beim Ausbau ihrer Sporträume eine Dreifachturnhalle bekommen soll - nicht nur zwei Einfachturnhallen, wie dies der Regierungsrat gefordert hatte. «Niemand ahnte damals, dass wir einst von diesem Platz in dieser Form profitieren können», sagte Barmet.

Andere Parlamente tagen auch bald

Am 14. Mai wird das Luzerner Stadtparlament zum ersten Mal wieder tagen. Auch dieses trifft sich nicht in gewohnter Umgebung: Das 48-köpfige Parlament kommt im Kantonsratssaal zusammen, der Platz für 120 Leute bietet.

Das Luzerner Kantonsparlament wiederum wird voraussichtlich am 18. Mai zum ersten Mal wieder tagen. Damit die Abstandsregeln eingehalten werden können, findet die Session in der Messe auf der Allmend statt. Der Urner Landrat verschob die Aprilsession auf den Mai und wird ebenfalls am 18. Mai erstmals wieder zusammenkommen.

Der Nidwaldner Landrat und der Schwyzer Kantonsrat werden am 27. Mai zum ersten Mal wieder tagen und der Obwaldner Rat führt am 28. und am 29. Mai erstmals wieder eine Sitzung durch.