Wikon

Die Entscheidungsgewalt im Bildungswesen bleibt in dieser Gemeinde in der Hand der Bildungskommission. Das Stimmvolk hat es abgelehnt, die Kompetenz in die Hände des Gemeinderates zu legen. Gegen die Teilrevision der Gemeindeordnung votierten 72 Prozent der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger. Die Stimmbeteiligung lag bei 38 Prozent.