Der 33-jährige Mauro Peter hatte seine ersten musikalischen Erfahrungen bei den Luzerner Singknaben. 2008 nahm er sein Gesangsstudium an der Münchner Musikhochschule auf, wo er auch die Liedklasse von Helmut Deutsch absolvierte. Mit dem Pianisten tritt er bis heute auf, unter anderem am Dienstag, 18. August am Lucerne Festival.

Mauro Peter ist seit der Spielzeit 2013/14 Ensemblemitglied am Zürcher Opernhaus, gastiert aber auch an weiteren internationalen Bühnen: Er ist Stammgast an den Salzburger Festspielen und arbeitete unter anderem mit Dirigenten wie Gustavo Dudamel oder Nikolaus Harnoncourt zusammen.