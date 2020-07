Schäden in Millionenhöhe erwartet

Heftige Gewitter mit starken Regenfällen haben am Donnerstag in der Region Luzern erneut zu Überschwemmungen geführt.

Betroffen waren Luzern, Malters, Emmen, Buchrain, Rain und Gebiete in Neuenkirch, aber auch das Entlebuch und der Raum Hochdorf.

Am meisten Regen fiel am Donnerstagnachmittag und -abend in Entlebuch mit 81 Millimetern.

Das Regenwasser sorgte an verschiedenen Orten für überflutete Strassen und Unterführungen und vollgelaufene Keller und es verstopfte Geschiebesammler in Fliessgewässern.

Zahlreiche Feuerwehren waren im Einsatz. Betroffen war auch die Autobahn A4 bei Buchrain, welche überschwemmt wurde.

Der öffentliche Verkehr stand teilweise still, so war die Zugsverbindung zwischen Sempach-Neuenkirch und Sursee am Abend unterbrochen.

Bild 1 / 7 Legende: Heftige Gewitter mit starken Regenfällen haben am Donnerstag... SRF/Raphael Prinz Bild 2 / 7 Legende: ...in der Region Luzern erneut zu Überschwemmungen geführt. (Alle aufgenommenen Bilder sind aus der Stadt Luzern). SRF/Raphael Prinz Bild 3 / 7 Legende: Betroffen waren Luzern, Emmen, Buchrain, Rain und Gebiete in Neuenkirch. SRF/Raphael Prinz Bild 4 / 7 Legende: Vielerorts kam es zu überfluteten Strassen und überschwemmten Kellern. SRF/Raphael Prinz Bild 5 / 7 Legende: Wegen Unwetterschäden war in Luzern der Bahnverkehr zwischen Luzern und dem Luzerner Verkehrshaus beeinträchtigt. SRF/Raphael Prinz Bild 6 / 7 Legende: Ebenfalls war der Bahnverkehr zwischen Luzern und Lenzburg beeinträchtigt, im Bahnhof Sempach-Neuenkirch war er unterbrochen. SRF/Raphael Prinz Bild 7 / 7 Legende: Ein umgestürzter Baum in der Stadt Luzern, der einen Kandelaber mitriss. SRF/Raphael Prinz

Es sei eine hohe Schadensumme von acht bis zehn Millionen Franken zu erwarten, sagte der Kantonale Feuerwehrinspektor Vinzenz Graf gegenüber von SRF News. Bei der Gebäudeversicherung des Kantons Luzern gingen bis am Freitagabend 400 Schadenmeldungen mit einer Schadensumme von 2,5 Millionen Franken ein.