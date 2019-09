Zürcher Kindergärtnerinnen und Kindergärtner sollen künftig den gleich hohen Lohn erhalten wie Lehrpersonen auf der unteren Primarschul-Stufe.

Das will die Zürcher Kantonsregierung. Der tiefere Lohn von Kindergärtnerinnen ist in verschiedenen Kantonen ein Thema.

Nur neu ausgebildete Lehrkräfte sollen von der Änderung profitieren.

Der Kanton Zürich will nun die Lohngleichheit zwischen Kindergarten- und Primarstufe erreichen, indem die Ausbildung vereinheitlicht wird. Alle Lehrpersonen sollen neu so ausgebildet werden, dass sie Kinder vom Kindergartenalter bis zur dritten Klasse unterrichten können, so der Vorschlag der Regierung.

Von den höheren Löhnen sollen nur neu ausgebildete Lehrkräfte profitieren. Jene, die heute einen Abschluss für die eine oder andere Stufe haben, sollen sich nachqualifzieren können.