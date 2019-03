Hans-Peter «Bidu» Zaugg, 2. Dezember 1952 in Bern. In den 1990er-Jahren wurde er bekannt als Assistenztrainer der Schweizer Nationalmannschaft, unter anderem unter Roy Hodgson. 2000 war er interimistisch Cheftrainer der Nati. Im gleichen Jahr wechselte er für eine Saison zu GC und gewann mit den Zürchern den Meistertitel. In den folgenden Jahren trainierte er den FC Luzern, YB, das Nationalteam Lichtensteins und den FC Solothurn.