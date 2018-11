Aufgerufen zum Protest hatte die Gewerkschaft Unia, gefolgt sind ihr hunderte Bauarbeiter. Mit einem Demonstrationszug durch die Zürcher Innenstadt wehren sie sich gegen den Ablauf ihres Gesamtarbeitsvertrags mit dem Baumeisterverband. Zahlreiche Baustellen im Grossraum Zürich stehen deswegen am Dienstag still, den Anfang machte schon frühmorgens diejenige am Gubristtunnel.

Konkret fordern die Bauarbeiter kürzere Arbeitstage und Rentenalter 60, der Baumeisterverband wollte das Rentenalter auf 62 Jahre anheben. Bislang konnten die Sozialpartner keinen neuen Vertrag mit dem Baumeisterverband aushandeln. Der aktuelle Vertrag läuft Ende Jahr aus.

Zweite Protestwelle angekündigt

Schon seit Mitte Oktober finden schweizweit Proteste statt – so zum Beispiel im Tessin, in Genf oder in Bern. Der Protesttag am Dienstag in Zürich soll der Höhepunkt einer ersten Protestwelle markieren, schreibt die Gewerkschaft Unia. Sollte es bei den Verhandlungen zu keiner Einigung kommen, hätten die Bauarbeiter bereits beschlossen, weiter für ihre Anliegen zu demonstrieren.