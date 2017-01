Ein Imam, der zu Gewalt aufruft und Jugendliche, die in den Dschihad ziehen: Winterthur stand häufig im Zentrum der Diskussion um radikale Muslime. Die Stadt hat daraufhin eine Fachstelle für Extremismus-Prävention eingerichtet. Diese zog am Freitag nach 100 Tagen eine erste Bilanz.

Die Fachstelle hat den Auftrag, gefährdete Personen zu erreichen, bevor sie die Grenze von legalen, aber radikalen Positionen zu strafbaren Handlungen überschreiten.

Der Leiter der Fachstelle für Extremismus, und Gewaltprävention, Urs Allemann, hat seine Tätigkeit Anfang Oktober 2016 aufgenommen. Nach 100 Tagen im Amt zeigt seine Bilanz, die er am Freitag den Medien präsentierte.

Die Fachstelle hat alle Hände voll zu tun: Es wurden 17 Beratungen und 8 Referate durchgeführt. Zudem habe man über 200 Schlüsselpersonen aus dem Präventionsnetzwerk erreicht.

Schulen und Quartiervereine sind eingebunden

Dies zeige, dass das Angebot der Fachstelle einem Bedürfnis sowohl von Fachpersonen als auch der Bevölkerung entspreche, so Allemann weiter. In Winterthur besteht der Kern des Präventionsnetzwerks neben der Extremismus-Fachstelle auch aus der Fachstelle Integrationsförderung und der Stadtpolizei.

Enge Kontakte bestehen auch mit Schulen, Schulsozialarbeit, Quartierentwicklung und Jugendarbeit. Zudem wird der Dialog mit den verschiedenen Moscheegemeinden gepflegt.

An'Nur-Moschee im Fokus

Erfahrungen aus dem In- und Ausland zeigten, dass ein integraler, lokaler Ansatz für die frühzeitige Erkennung und Verhinderung von gewaltextremistischer Radikalisierung wesentlich sei, heisst es in der Mitteilung.

Winterthur war in jüngster Zeit immer wieder in die Schlagzeilen geraten, weil schon mehrere junge Menschen aus der Stadt nach Syrien gereist sind und sich dem IS angeschlossen haben. Auch die umstrittene An'Nur-Moschee in Winterthur-Hegi sorgt immer wieder für Aufsehen.