Richard Wolff wurde am 6. August 1957 in Erlenbach im Kanton Zürich geboren. Er ist verheiratet und Vater von drei Kindern. Im Jahr 2010 wurde Richard Wolff für die Alternative Liste AL ins Zürcher Stadtparlament gewählt. Drei Jahre später erfolgte der Wechsel in die Exekutive. Wolff setzte sich bei den Ersatzwahlen für den zurückgetretenen Martin Vollenwyder (FDP) durch. Von 2013 bis 2018 leitete Wolff das Zürcher Sicherheitsdepartement, im letzten Jahr erfolgte dann der Wechsel zum Tiefbau.