Das Telefon klingelte in der Nacht vom Sonntag auf Montag in den Einsatzzentralen von Schutz und Rettung Zürich praktisch pausenlos. Die Feuerwehren im Kanton Zürich mussten insgesamt fast 200 Mal ausrücken. Bei der Polizei gingen rund 100 Meldungen ein. Nun ist auch das Ausmass Orkans «Petra» bezifferbar. Man rechne mit insgesamt rund 2'000 Schadensmeldungen, sagt Martin Kull, Leiter Versicherung bei der Gebäudeversicherung des Kantons Zürich.

Wir rechnen mit Schäden im Wert von 4 bis 5 Millionen Franken.

Bei den Meldungen handle es sich vor allem um beschädigte Dächer oder umgestürzte Bäume. Der Wert aller Schäden werde auf gut 4 bis 5 Millionen Franken geschätzt, so Martin Kull gegenüber «SRF Regionaljournal Zürich Schaffhausen».

Schaden geringer als bei «Burglind»

Im Vergleich mit dem Sturmtief «Burglind», das vor zwei Jahren gewütet hat, hat «Petra» jedoch deutlich weniger grosse Schäden angerichtet. Damals lag die Schadenssumme im Kanton Zürich bei gut 15 Millionen Franken. Ausserdem seien doppelt so viele Schäden gemeldet worden, so Martin Kull weiter: «Weil die Windspitzen in dieser Nacht etwas tiefer waren als vor zwei Jahren, sind auch die Schäden weniger schlimm ausgefallen.»