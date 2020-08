Nach Tod zweier Jugendlicher: 18-Jähriger muss in U-Haft

Nach dem Tod von zwei Jugendlichen in Zollikerberg sitzt nun der 18-Jährige, der die beiden 15-jährigen gefunden hatte, in Untersuchungshaft.

Das Zwangsmassnahmengericht bewilligte den entsprechenden Antrag der Staatsanwaltschaft.

Die Staatsanwaltschaft bestätigte am Freitag entsprechende Medienberichte. Grund für die Untersuchungshaft ist der Verdacht auf Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Woran die beiden Jugendlichen gestorben sind, ist nach wie vor unklar. Das rechtsmedizinische Gutachten wird erst in den kommenden zwei Wochen erwartet.

Nach Angaben der Kantonspolizei Zürich vom Montag hatte der 18-Jährige am Sonntagabend, kurz nach 17.30 Uhr, telefonisch bei der Polizei gemeldet, dass er sich in einer Wohnung befinde, in der eine Kollegin und ein Kollege regungslos lägen. Die sofort ausgerückten Rettungskräfte konnten nur noch den Tod der beiden Jugendlichen feststellen.