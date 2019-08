Fast kein Qualm mehr am Zürcher HB

Der Zürcher Hauptbahnhof wird ab heute Dienstag rauchfrei. Es gilt aber kein komplettes Rauchverbot: Beim grössten Schweizer Bahnhof gibt es weiterhin Rauchbereiche auf den Perrons. Der Verband öffentlicher Verkehr VöV will Raucherinnen und Raucher an einem zentralen Platz zusammenführen. «Wer nichts vom Rauch wissen will, kann sich fern halten», erklärt der Kommunikationsverantwortliche Roger Baumann den Kompromiss.

Raucher sind schon an Verbote gewöhnt

Baumann rechnet damit, dass sich Pendlerinnen und Pendler rasch an die neuen Regelungen gewöhnen. Denn bereits heute gibt es am Zürcher Hauptbahnhof viele Perrons, die rauchfrei sind. Auf den unterirdischen Gleisen etwa ist das Rauchen nicht gestattet. «Die Raucherinnen und Raucher sind bereits vertraut mit dem Thema, dass sie nicht überall rauchen dürfen!»

Mit der neuen Regelung am HB wird ein weiterer Bahnhof umgerüstet. Gemäss VöV werden bis im Oktober dieses Jahres rund 1000 Bahnhöfe mit Rauchbereichen versehen. Bis Mitte 2020 soll die Nichtraucher-Regelung an sämtlichen Schweizer Bahnhöfen gelten.

Erste Rückmeldungen zeigen, dass man deutlich weniger Zigarettenstummel auf dem Gleisfeld hat.

Bereits im vergangenen Jahr wurde das rauchfreie Konzept an sechs Schweizer Bahnhöfen getestet, unter anderem am Bahnhof Stadelhofen. Für eine definitive Bilanz sei es noch zu früh, heisst es beim VöV. «Doch erste Rückmeldungen zeigen, dass man deutlich weniger Zigarettenstummel auf dem Gleisfeld hat», erklärt Roger Baumann. «Das war eines der Hauptziele.» Pro Jahr landen zwei Drittel aller Zigarettenstummel auf den Gleisen. Dies entspricht 200 Tonnen Abfall pro Jahr.