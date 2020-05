Gestern Abend teilte das Zürcher Sicherheitsdepartement mit, das Veranstaltungsverbot gelte nicht mehr absolut.

Für Kundgebungen brauche es aber eine Ausnahmebewilligungen des Kantons und der Stadt, hiess es in einer Mitteilung.

Kurz darauf reagierte der Kanton und stellte klar, Demonstrationen würden nicht bewilligt.

In ihrer Mitteilung stützte sich die Stadt Zürich auf ein Bulletin der kantonalen Führungsorganisation, das an die Gemeinden verschickt wurde. «Darin stand, dass man eine Ausnahmebewilligung beim Kanton einholen kann», sagt die zuständige Stadtzücher Sicherheitsvorsteherin Karin Rykart gegenüber SRF.

Schutzkonzept der Veranstalter ist notwendig

Einerseits müsse dazu ein «öffentliches Interesse vorliegen». Zudem hätten Veranstalter ein Schutzkonzept vorzuweisen, das Gesuch müsse sieben Tage vor einer Kundgebung beim Kanton eingereicht werden. «Wir von Seiten der Stadt interpretieren dies so, dass kleinere politische Aktionen möglich sind, wenn diese Bedingungen erfüllt sind», so Rykart. Wer eine kantonale Ausnahmebewilligung habe, solle auch in der Stadt Zürich rasch eine Bewilligung erhalten.

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Mindestabstand verunmöglicht Polizei zwang Demonstranten zum Brechen der Hygieneregeln 04.05.2020 Mit Video

Kurz nach der Mitteilung der Stadt veröffentlichte der Kanton eine Richtigstellung. In einem Schreiben hielt die Corona-Führungsorganisation fest, die Interpretation der Stadt sei falsch: Demonstrationen seien nicht bewilligungsfähig, da Menschenansammlungen von mehr fünf Personen im öffentlichen Raum absolut verboten seien.

Ausserdem zeigt der Kanton wenig Verständnis für die städtische Deutung: Die Stadt Zürich sei eng in der kantonalen Führungsorganisation eingebunden, heisst es in der Mitteilung.