Bereits wieder acht Kilometer Stau am Gotthard in Richtung Süden

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Vor dem Gotthard-Strassentunnel der Autobahn A2 stauen sich die Autos in Fahrtrichtung Süd auf einer Länge von acht Kilometern.

Das entspricht einem Zeitverlust von einer Stunde und 20 Minuten, wie der Touring-Club der Schweiz meldet.

Am Freitag hatten sich die Fahrzeuge an dieser Stelle auf bis zu 20 Kilometern Länge gestaut.

Auch beim Rückreiseverkehr am Montag in Richtung Norden erwartet der Verkehrsdienst Überlastungen. Dort hat sich schon am Samstag im Verlauf des Tages eine Warteschlange vor dem Gotthard-Südportal gebildet. Um 15.30 Uhr betrug ihre Länge rund drei Kilometer – oder eine halbe Stunde Wartezeit.