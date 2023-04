Legende: Mehrere heftige Knalle entlang des Rheins signalisierten am 18. April symbolisch den Start ins Jubiläumsjahr. Mit dabei auch die St. Galler Regierungsrätin Susanne Harmann. GEMEINDE DIEPOLDSAU

Genau hundert Jahre nachdem der Rhein in sein neues Flussbett floss, ist der Startschuss zum Jubiläumsjahr: Am 18. April beginnen die Feierlichkeiten mit einem Festakt. Regierungsvertreter des Landes Vorarlberg, des Kantons St. Gallen sowie Behördenvertreter der angrenzenden Gemeinden nehmen teil. Und nach diesem Festakt finden über das ganze Jahr Veranstaltungen statt.

Der Verein «100 Jahre Diepoldsauer Rheindurchstich» plant unter anderem einen grenzübergreifenden Orientierungslauf am Rhein und eine grosse Menschenkette mit rund 4500 Schülerinnen und Schülern entlang des Rheins. Weiter gibt es Lesungen, Konzerte und Theater zum Thema und eine Wanderausstellung. Diese feiert beim Jubiläumsstart Premiere in Hohenems. Die Ausstellung macht dann in allen sieben angrenzenden Gemeinden halt.

Die Planungen zu diesen Jubiläumsanlässen haben vor über einem Jahr begonnen. Hinter der Organisation steht ein Komitee aus Vertreterinnen und Vertretern der Gemeinden Altach, Diepoldsau, Hohenems, Lustenau, Mäder, Oberriet und Widnau. Mit dabei ist auch die Internationale Rheinregulierung. Die Anlässe sollen die Bevölkerung beidseits des Rheins zusammenbringen.