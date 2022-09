Millionendebakel Biozentrum: Scharfe Kritik an Basler Regierungen

Seit September 2021 arbeiten die Angestellten der Universität Basel im Neubau des Biozentrums in Basel – vier Jahre später als geplant. Dies, weil vor und während des Baus vieles schieflief. Der Bau wurde neben den jahrelangen Verzögerungen auch rund 100 Millionen Franken teurer als geplant.

Audio Einschätzung von Regionaljournal Basel-Leiter Patrick Künzle 03:14 min, aus Regionaljournal Basel Baselland vom 13.09.2022. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 14 Sekunden.

Dieses Debakel habe bereits vor dem Spatenstich begonnen. So jedenfalls die Ergebnisse der parlamentarischen Untersuchungskommission (PUK). Sie hat das Geschehen rund um den Bau unter die Lupe genommen und am Dienstag ihre Ergebnisse präsentiert.

130'000 Dokumente Box aufklappen Box zuklappen Da beim Bau des Biozentrums die Kosten aus dem Ruder liefen und der Bau erst viel später als geplant fertig wurde, hat das Basler Kantonsparlament im Januar 2020 eine Untersuchung verlangt. Es hat dafür seine Geschäftsprüfungskommission (GPK) mit den Befugnissen einer parlamentarischen Untersuchungskommission (PUK) ausgestattet. Die PUK habe in mehr als 5600 Arbeitsstunden über 130'000 Dokumente durchgearbeitet und 37 Hearings mit Involvierten sowie Expertinnen und Experten abgehalten, so deren Präsident Christian von Wartburg. Auch Whistleblower wurden gesucht.

So habe beispielsweise ein Architekturbüro den Wettbewerb für den Neubau gewonnen, dessen Team wenig einschlägige Erfahrung hatte, sagte PUK-Präsident Christian von Wartburg vor den Medien. «Aber Erfahrung muss bei solchen Grossprojekten Voraussetzung sein. Im Nachhinein ist es unverständlich, dass man überhaupt auf die Idee kam, einem einigermassen unerfahrenen Architektenteam dafür überhaupt die Türe zu öffnen.»

Erfahrung muss bei solchen Grossprojekten Voraussetzung sein.

Die Bauherrschaft– also die Kantone Basel-Stadt und Baselland, die das Gebäude im Auftrag der Universität Basel erstellen liessen – habe zudem die Eckwerte zu wenig klar beschrieben, und auch das Risiko- und das Qualitätsmanagement seien zu schwach gewesen. «Die verschiedenen Gremien wie Lenkungsausschuss und Baukommissionen haben Pflichten. Wir finden, die seien vernachlässigt worden», so von Wartburg. In den kritisierten Gremien sind die Regierungen der beiden Basel und die Universität Basel vertreten.

Leuchtturm für Life Sciences-Forschung

1 / 5 Legende: Biozentrum: Leuchtturm für die Life Sciences-Forschung Das neue Biozentrum im Basler St. Johann-Quartier: Das 73 Meter hohe Gebäude wurde im September 2021 mit vier Jahren Verspätung eingeweiht. Keystone – Georgios Kefalas 2 / 5 Legende: Der Eingang des Biozentrums strahlt Grosszügigkeit aus Elegant, modern und grosszügig: Das neue Basler Biozentrum will mehr als ein nüchterner Zweckbau sein. Keystone – Georgios Kefalas 3 / 5 Legende: Der Lenkungsausschuss des Bauprojektes Ende 2019 erklärte der Lenkungsausschuss des Biozentrum-Bauprojektes – darunter vier Regierungsmitglieder der beiden Basel – vor den Medien, dass die Eröffnung erst 2021 erfolgen wird und die Kosten das Budget um bis zu 110 Millionen übertreffen könnten. Keystone – Georgios Kefalas 4 / 5 Legende: Hochkomplexe Baustelle Die Biozentrum-Baustelle – Pannen bremsten das Vorhaben mehrmals. Keystone/Georigios Kefalas 5 / 5 Legende: Biozentrum-Grundsteinlegung 2014 An der Grundsteinlegung am 13. Mai 2014 nahm auch Johann Schneider-Ammann teil, der damalige Vorsteher des Eidgenössischen Departements für Wirtschaft, Bildung und Forschung. Keystone / Georgios Kefalas

Nach dem Spatenstich ist die Aufsicht und Kommunikation aber offenbar nicht verbessert worden. Die PUK kritisiert unter anderem, dass in Gremien, die das Projekt begleiten und leiten sollten, Sitzungen abgesagt worden waren – und dies auch in Krisenzeiten.

Inakzeptabler «Kontrollverlust»

Diese zu lange Leine kritisiert PUK-Präsident Christian von Wartburg im Interview mit dem SRF Regionaljournal mit scharfen Worten: Das sei bis zum Kontrollverlust gegangen, und dies dürfe bei einem Bauprojekt dieser Grössenordnung nicht passieren.

Audio Interview mit PUK-Präsident Christian von Wartburg 04:23 min, aus Regionaljournal Basel Baselland vom 13.09.2022. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 23 Sekunden.

All die Fehler haben unter anderem zu Mehrkosten von etwa 100 Millionen Franken geführt. Wer diese zahlt, ist weit weiterhin unklar, so die PUK. Sie schlägt vor, dass die Kosten unter den beiden Kantonen Basel-Stadt und Baselland aufgeteilt werden.