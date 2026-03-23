Der Aargauer GLP-Nationalrat Beat Flach tritt nach 14 Jahren im Parlament per Ende Mai zurück.

Flachs Sitz im Nationalrat erbt die Lenzburger Stadträtin Barbara Portmann.

«Nach 14 intensiven Jahren ist für mich auch der Zeitpunkt gekommen, Platz für Erneuerung zu schaffen», schrieb Flach in einer Mitteilung. Politische Institutionen lebten davon, dass frische Kräfte mit neuen Perspektiven Verantwortung übernähmen.

Legende: Beat Flach kehrt dem Nationalratssaal per Ende Mai den Rücken. KEYSTONE/Til Buergy

Für ihn persönlich sei es zugleich der richtige Moment, noch einmal etwas Neues zu beginnen. Er werde der Politik weiterhin verbunden bleiben – «einfach in einer anderen Rolle ausserhalb des Nationalratssaals», so der 61-Jährige.

Der Entscheid sei ihm nicht leicht gefallen, teilte er mit. Die Arbeit im Parlament sei für ihn eine grosse Ehre und ein besonderes Privileg gewesen. Bei seiner Arbeit habe er sich insbesondere für eine offene und international vernetzte Schweiz eingesetzt.

Vor seiner Wahl in den Nationalrat 2011 war Flach für zwei Jahre Mitglied im Aargauer Grossen Rat. 2024 kandidierte Flach erfolglos für den Regierungsrat des Kantons Aargau.