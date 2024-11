Der Elektrovelo-Hersteller schliesst die Fabrik in Huttwil BE – ein herber Schlag für Flyer-Erfinder Philippe Kohlbrenner.

«Klar macht mich das traurig – es ist unser Baby», sagt Philippe Kohlbrenner in seiner Werkstatt. Vor 30 Jahren hat er das Elektrovelo Flyer erfunden. Jetzt muss Kohlbrenner zusehen, wie die heutigen Besitzer von Flyer die Produktion vom bernischen Huttwil nach Deutschland verlagern. «Das tut weh.»

Legende: Philippe Kohlbrenner montiert Elektrovelos. SRF/Samuel Burri

Drei Wochen ist es her, seit die Firma angekündigt hat, sie werde künftig im Ausland produzieren. Die Folge ist eine Massenentlassung. Nach einem dreiwöchigen Konsultationsverfahren steht fest: 150 von 170 Stellen werden gestrichen. Dies hat Radio SRF heute aus internen Kreisen erfahren.

Mit Scheibenwischermotor und Autobatterie

Ein herber Schlag für die Angestellten. Aber auch ein Dämpfer für Philippe Kohlbrenner. Die Erfindung des Flyers ist eng verknüpft mit seiner Heimat, dem Emmental.

In den Högern hatte ich die Zunge am Boden.

Dort, wo die Hügel steil und die Strecken oft länger sind, als man denkt – dort kam Philippe Kohlbrenner 1993 auf die Idee eines Velos mit Motörchen. Damals fuhr er täglich von Oberburg BE, wo er für eine Energietechnikfirma arbeitete, mit dem Velo nach Hause, 300 Höhenmeter hoch zur Lueg. Ein Chrampf. Oder wie Philippe Kohlbrenner sagt: «In den Högern hatte ich die Zunge am Boden.»

Das müsste doch einfacher gehen, dachte er und montierte einen Scheibenwischermotor und eine Autobatterie an sein Velo. Es war die Geburtsstunde des «roten Büffels»: Ein Funktionsprototyp, mit dem Kohlbrenner herausfinden wollte, ob ein Elektrovelo tatsächlich funktioniert – und Spass macht.

Es braucht ein Aha-Erlebnis

Und das tat es. Darum beschloss Philippe Kohlbrenner, zusammen mit einem befreundeten Elektroingenieur und einem Marketingfachmann: «Jetzt machen wir es richtig». Zu dritt gründeten sie die Firma BK-Tech AG.

Von der Bank erhielten sie keine Unterstützung, weil es damals noch keinen Markt für Elektrovelos gab. Darum mussten die Erfinder ihre Kundschaft mit Probefahrten akquirieren. «Erst wer selbst gefahren ist, wer dieses Aha-Erlebnis hat, weiss, wie sich das anfühlt», sagt Kohlbrenner.

Legende: Elektrovelos von Flyer: Während der Pandemie gingen die Bestellungen durch die Decke. Mittlerweile ist die Nachfrage gesunken, wie in der ganzen E-Bike-Branche. SRF/Samuel Burri

Kohlbrenner war ein Pionier. Vielleicht waren er und seine Partner gar zu früh dran. Nach dem Konkurs ihrer Firma BK-Tech 2001 ging es mit Flyer ohne sie weiter. Es folgten Jahre des rasanten Wachstums. Jedoch auch immer wieder finanzielle Probleme und schliesslich der Verkauf nach Deutschland.

Nun zieht das Mutterhaus «Zweirad Einkaufs-Genossenschaft» der Produktion in Huttwil den Stecker. Philippe Kohlbrenner hingegen produziert in Huttwil wieder E-Bikes. Seine «Pedelec»-Velos seien nicht schön, aber sie würden lange halten, erzählt der Velobauer am Holztisch.

Noch immer brennt seine Leidenschaft für Elektrovelos. Heute führt Kohlbrenner sein Unternehmen in einer alten Mühle in Häusernmoos im Emmental. Draussen die grünen Hügel. «Ideal für Probefahrten, das macht süchtig», lacht Kohlbrenner.