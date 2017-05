Hochseeschiffe kosten Bund über 200 Millionen Franken

Aus Echo der Zeit vom 18.5.2017

Die Schweizer Hochsee-Schifffahrt ist in finanzieller Not. Der Bund bürgt für die Schulden der einheimischen Reeder. Die am stärksten leidende Reederei konnte ihre Schiffe nun notfallmässig verkaufen. Doch für die Steuerzahler wird es eine teure Sache.

Dominik Meier