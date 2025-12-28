In einem Wohnblock in Gossau SG ist am Samstagabend bei einem Wohnungsbrand eine Person tot aufgefunden worden.

Aus bisher ungeklärten Gründen ist gegen 23 Uhr im sechsten Stock des Gebäudes ein Feuer ausgebrochen, wie die Kantonspolizei St. Gallen mitteilt.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte sei aus der betroffenen Wohnung an der Witenwisstrasse dichter Rauch aus den Fenstern gedrungen. Die Feuerwehr habe umgehend mit den Löscharbeiten begonnen, während die Bewohnenden des Hauses evakuiert worden seien.

Insgesamt seien 25 Personen aus dem Gebäude mit 36 Wohnungen in Sicherheit gebracht und vorübergehend in einer nahegelegenen Turnhalle untergebracht worden, wie die Polizei weiter schrieb.

Legende: BRK News

Die Identität der leblosen Person sei noch nicht geklärt. Im Einsatz stehe ein Grossaufgebot von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei. Die Arbeiten vor Ort dauern laut Mitteilung derzeit noch an.

Nach Angaben von BRK News waren rund 100 Angehörige des Sicherheitsverbunds Region Gossau sowie der Milizfeuerwehr der Stadt St. Gallen vor Ort. Ebenfalls im Einsatz gestanden seien der Rettungsdienst mit sieben Fahrzeugen und rund 15 Einsatzkräften sowie die Kantonspolizei und die Stadtpolizei St. Gallen mit mehreren Patrouillen und Fachdiensten.