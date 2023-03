Ein Brand, ein Erdbeben, ein goldiger Schatz und ein marodes Münster. Die Historie der St. Ursenkathedrale in der Stadt Solothurn ist reich an Geschichten. An solche, an die die Solothurnerinnen und Solothurner in diesem Jahr erinnert werden. Denn die Kirche wurde vor 250 Jahren feierlich eingeweiht.

Die Kathedrale aus strahlend weissem Solothurner Kalkstein thront auf einer Anhöhe am östlichen Ende der Altstadt. Sie prägt das Stadtbild wie kein anderes Gebäude und ist doch – verglichen mit den umliegenden mittelalterlichen Gebäuden und Stadttoren – relativ jung.

1 / 4 Legende: Eine Luftaufnahme der St. Ursenkathedrale. Das Aufnahmejahr ist nicht bekannt. zvg/ETH-Bibliothek 2 / 4 Legende: Die Kathedrale prägt das Bild der Altstadt Solothurns wie kein anderes Bauwerk. SRF/Bruno von Däniken 3 / 4 Legende: Die Treppe hoch zur Kathedrale besteht aus drei Mal elf Stufen. Elf – typisch für die Stadt Solothurn. SRF/Bruno von Däniken 4 / 4 Legende: Die Kathedrale befindet sich am Rand der mittelalterlichen Stadtbefestigung. Im Vordergrund ist hier eines der noch erhaltenen Stadttore zu sehen, das Baseltor. SRF/Bruno von Däniken

Allerdings stand am selben Ort schon Jahrhunderte vorher eine Kirche. Bauspuren reichen bis vor das 10. Jahrhundert zurück. 1360, als man die Kirche noch Münster nannte, wurde ein gotischer Turm gebaut. Im 18. Jahrhundert war das Münster allerdings in einem baulich desolaten Zustand. 1708 wurden deshalb erste Entwürfe für einen Neubau gewälzt.

Legende: Zeichnungen des Solothurner Münsters, dem Vorgängerbau der heutigen Kathedrale. zvg/Museum Blumenstein und zvg/Kupferstichkabinett Basel

Allerdings dauerte es bis 1762, bis schliesslich mit dem Abriss von Teilen des Münsters begonnen wurde. Ursprünglich war geplant, den gotischen Turm stehenzulassen. Doch während der Abrissarbeiten stürzte der Turm ein. Zum Glück an einem Feiertag, als auf der Baustelle nicht gearbeitet wurde.

Belgische Kathedrale als Vorbild

Danach entbrannte ein Streit um die Baupläne für die neue Kirche. Dabei wurden die ursprünglichen Pläne schliesslich über Bord geworfen. Denn der zur Beurteilung der Pläne beigezogene Experte, legte selbst eine Idee vor, wie die Kirche neu gebaut werden könnte.

Die Idee des Tessiner Architekten Gaetano Matteo Pisoni gefiel den Solothurner Machthabenden besser als der ursprünglich verfolgte Bauplan. Dabei erfand der Tessiner das Rad allerdings nicht neu, sondern griff auf Pläne einer anderen Kathedrale zurück, die er kurz davor realisiert hatte – die Kathedrale im belgischen Namur.

Legende: Die Kathedrale Saint-Aubin in Namur in Belgien diente als Vorbild für die St. Ursenkathedrale. Imago / Jochen Tack

Nach elf Jahren Bauzeit wurde die Solothurner Kirche 1773 feierlich geweiht. Ganz grundsätzlich spielt die «Solothurner Zahl» elf bei der heutigen Kathedrale eine wichtige Rolle. So führt die Treppe vor der Kathedrale in drei Mal elf Stufen zur Kirche empor. Es gibt elf Altäre in der Kirche, der Turm ist sechs Mal elf Meter hoch und hat elf Glocken.

Die Legende der geköpften Märtyrer Box aufklappen Box zuklappen Stadtheilige in Solothurn sind Ursus und Victor. Sie entkamen der Legende nach um 300 nach Christus einem Massaker, das gegen Christen gerichtet war. Ursus und Victor flüchteten nach Solothurn, wurden hier aber geköpft. Später verehrten die Christen die beiden als Märtyrer. Von Solothurn aus wurden Reliquien der beiden an Kirchen und Klöster verteilt und es gab einen veritablen «Ursus-Kult». Die St. Ursenkathedrale ist nach Ursus benannt. Quelle: Historisches Lexikon der Schweiz

Erbaut wurde die Kirche als neue Stiftskirche für das Kloster St. Ursus in Solothurn. 1828 wurde Solothurn schliesslich zum Sitz des Bistums Basel, was die Stiftskirche zur Kathedrale aufwertete. 1853 erschütterte ein Erdbeben Solothurn. Dabei entstanden am Bau etliche Risse, die erst 1917 bei einer umfassenden Renovation behoben wurden.

Der goldene Schatz

2011 entfachte ein Mann in der Kathedrale ein Feuer. Durch den Brandanschlag wurde ein Altar, aber auch der Innenraum der Kirche stark beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von 3.5 Millionen Franken. Die Kathedrale wurde daraufhin aufwendig saniert.

Legende: Der Innenraum musste nach einem Brandanschlag aufwändig saniert werden. Aufnahme nach der Sanierung 2012. Keystone / Peter Schneider

Die Pracht der katholischen Kathedrale zeigt sich dabei nicht nur an der mächtigen Fassade oder am prunkvollen Innenraum, sondern auch im Fusse des Kirchenturms. Dort findet sich der Solothurner Domschatz. Dazu gehören Kelche und Statuen aus Gold und Silber. Sie stammen aus dem späten Mittelalter und der frühen Neuzeit.

Legende: Ein Blick in die Schatzkammer der St. Ursenkathedrale. SRF/Bruno von Däniken

Teile des Domschatzes werden heute noch bei Gottesdiensten an hohen Feiertagen als Schmuck des Hochaltars verwendet. Sie kommen auch im Jubiläumsjahr zum Einsatz, in dem die bewegte Geschichte des 250 Jahre alten Solothurner Wahrzeichens gewürdigt und gefeiert wird.