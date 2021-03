Im Umfeld der Stadt Bern gab es ein Erdbeben. Es hatte eine Stärke von 3.3 auf der Richterskala.

Die Geräte des Erdbebendienstes an der ETH Zürich verzeichneten den Erdstoss um 14.27 Uhr.

Der Erdstoss war in mehreren Quartieren der Stadt Bern gut zu spüren, brachte Böden und Tischflächen zum Vibrieren.

Schäden sind bei dieser Stärke allerdings keine zu erwarten.

«Wir haben mittlerweile fast 1000 Meldungen erhalten», sagt Florian Haslinger vom Schweizerischen Erdbebendienst der ETH Zürich. «Das Beben war relativ oberflächennah, es ist also nicht auszuschliessen, dass es kleinere Schäden gibt – aber im Prinzip sind keine zu erwarten.»

Es war das 202. Erdbeben in diesem Jahr

Das letzte Erdbeben in der Region Bern trat am Abend des 3. Februar auf. Damals bebte die Erde in Bremgarten mit einer Magnitude von 2.8 auf der Richterskala. Bereits zuvor waren zwei leichtere Erdstösse registriert worden.

100 Erdbeben pro Monat sind bei uns völlig normal.

Ähnlich stark und spürbar wie am Montag in Bern bebte es letztmals am 1. März in Steckborn TG mit einem Wert von 3 auf der Skala.

Leichte Erdbeben sind in der Schweiz nicht ungewöhnlich. Im letzten Jahr verzeichnete der Erdbebendienst an der ETH Zürich insgesamt 1400 Beben. Das liege leicht über dem langjährigen Durchschnitt.