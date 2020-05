Wie geht es Ihnen und was halten Sie von den Lockerungen?

Mit den Lockerungen der Schutzmassnahmen ist die Corona-Pandemie in der Schweiz in eine neue Phase getreten. Freuen Sie sich auf die Lockerungen? Befürchten Sie eine neue Ansteckungswelle? Wie zufrieden sind Sie mit dem Vorgehen des Bundesrates? Nehmen Sie teil an der dritten SRG-Befragung zur Corona-Krise.

Die Meinungsumfrage wird von der Forschungsstelle Sotomo im Auftrag der SRG SSR durchgeführt und ausgewertet.

Die Teilnahme an der Befragung ist anonym. Ihre Antworten werden vertraulich behandelt. Die Ergebnisse werden auf den Kanälen und Sendern der SRG SSR am 7. Mai um 17 Uhr publiziert.