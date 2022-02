Aus dem Zürcher Stadtbild ist die Drogenszene weitestgehend verschwunden. Dafür hat sich Zürich in den letzten Jahrzehnten zu einer Kokain-Hochburg entwickelt. Gemäss Abwasserstudien wird in keiner europäischen Grossstadt so viel Kokain konsumiert wie in Zürich. Doch dies führt nicht zu einem so offensichtlichen Elend wie die Situation auf dem Platzspitz mit den zahlreichen toten Heroinsüchtigen.