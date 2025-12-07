 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

300'000 Steine Yverdon holt Weltrekord für grösstes Lego-Wandbild

07.12.2025, 20:40

Teilen
  • Die Waadtländer Stadt Yverdon-les-Bains hat den Rekord für das grösste Lego-Wandgemälde der Welt geknackt.
  • Das 24 Meter lange und zwei Meter hohe Fresko aus 300'000 Legosteinen zeigt symbolträchtige Orte der Region.

Zweck des Rekordversuchs war es, Geld für die Stiftung Telethon Schweiz zu sammeln. Mindestens 20'000 Franken zugunsten von Menschen mit seltenen genetischen Krankheiten kamen zusammen, wie eine Sprecherin der Organisation zur Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte.

Bildergalerie überspringen
  • Bild 1 von 5. Yverdon holt den Weltrekord für das grösste Lego-Wandbild. Bildquelle: Keystone/Jean-Christophe Bott.
    Fahrradbild aus bunten Steckerperlen in Sporthalle.
  • Bild 2 von 5. 24 Meter lang und 300'000 Steine: das sind die beeindruckenden Dimensionen des Freskos. Bildquelle: Keystone/Jean-Christophe Bott.
    Mann baut grosses Mosaik aus bunten Würfeln in einer Halle.
  • Bild 3 von 5. Zweck des Rekordversuchs war es, Geld für die Stiftung Telethon Schweiz zu sammeln. Bildquelle: Keystone/Jean-Christophe Bott.
    Zwei Männer arbeiten an einem grossen Mosaik aus bunten Legosteinen.
  • Bild 4 von 5. Mindestens 20'000 Franken zugunsten von Menschen mit seltenen genetischen Krankheiten kamen zusammen. Bildquelle: Keystone/Jean-Christophe Bott.
    Menschen bauen eine grosse bunte Mosaikwand aus LEGO-Steinen.
  • Bild 5 von 5. Ob klein oder gross: alle halfen mit. Bildquelle: Keystone/Jean-Christophe Bott.
    Person fügt bunte Pappquadrate auf Papier an.
Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Im «Centre Sportif des Îles» in Yverdon konnten Spendewillige während zwei Tagen jeweils 100 Legosteine für zehn Franken kaufen und zu einer Raute zusammensetzen. Freiwillige fügten die Bauteile anschliessend in das Wandbild ein.

Ob das Fresko nun ins berühmte Guinness-Buch der Rekorde aufgenommen wird, ist noch ungewiss. Das sei jedoch nicht das Wichtigste, sagte die Telethon-Sprecherin. Ziel sei es gewesen, «diese aussergewöhnliche Herausforderung zu meistern und sie mit dem Publikum zu teilen». Bisher hielt die französische Stadt Brest in der Bretagne den Weltrekord mit einem Wandbild aus 250'000 Steinen.

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)