Der Preisüberwacher hält die Schweizer Preise für medizinische Analysen im internationalen Vergleich für zu hoch: Er ortet ein jährliches Sparpotenzial von über 1.5 Milliarden Franken.

Er fordert Tarifanpassungen – und regt eine umfassende Reform der Laborlandschaft an.

Der Preisüberwacher hat die Tarife der zehn medizinischen Analysen untersucht, die in der Schweiz die höchsten Kosten verursachen, wie er in seinem am Donnerstag veröffentlichen Newsletter festhält. Er hat die Preise, welche spezialisierte Labore und die Labore der Arztpraxen verrechnen, mit jenen in den Nachbarländern Deutschland und Frankreich sowie in den Niederlanden verglichen.

Blutuntersuchung 31-mal teurer

Dabei zeigte sich, dass alle untersuchten Tarife in der Schweiz höher sind als im Ausland. In einigen Fällen bezeichnet der Preisüberwacher die Unterschiede als «unverhältnismässig gross».

Gerade die Schweizer Praxislaboratorien schneiden dabei schlecht ab. So kostet dort gemäss Preisüberwacher etwa eine Blutuntersuchung 31-mal mehr als in Deutschland, eine Kreatinin-Analyse zur Überwachung einer Niereninsuffizienz 18-mal mehr.

Labore: «Gute Analysen sparen Kosten» Box aufklappen Box zuklappen Der Preisüberwacher habe «weder die unterschiedlichen Kostenniveaus pro Land noch die unterschiedlichen Tarif- und Versorgungsstrukturen» berücksichtigt, kritisiert der Verband der medizinischen Laboratorien der Schweiz in einer Stellungnahme.

Die dezentrale Struktur in der Schweiz, in der sich Laborstandorte auf alle vier Landesteile verteilen, ermögliche rasche und patientennahe Reaktionszeiten. Mit schnellen, zuverlässigen und robusten Analyseresultaten könnten Krankheiten frühzeitig erkannt sowie unnötige oder falsche Therapien verhindert werden. «Gute Labormedizin spart Gesundheitskosten», hält der Verband fest.

Er weist auch darauf hin, dass etwa 70 Prozent der medizinischen Entscheide auf Laboranalysen basieren. Diese verursachen aber nur 2.5 Prozent der Gesundheitskosten.

Aber auch die spezialisierten Schweizer Labore verursachen bei der Vitamin-D-Bestimmung, beim Chlamydientest und den acht weiteren untersuchten Analysen im Durchschnitt 2.3 Mal so hohe Kosten wie in den drei Vergleichsländern.

Bund soll Tarife anpassen

Würden die Schweizer Tarife für sämtliche Laboranalysen an den Durchschnittstarif der Vergleichsländer angeglichen, rechnet der Preisüberwacher mit einem Sparpotenzial von über 1 Milliarde Franken für die Krankenkassen. Die privaten Haushalte könnten weitere 0.5 Milliarden Franken einsparen.

Der Preisüberwacher empfiehlt deshalb dem Eidgenössischen Departement des Innern, dass dieses die Tarife auf der Analyseliste auf der Grundlage eines Auslandpreisvergleiches festlegt, wie dies bereits bei den Medikamenten und den medizinischen Hilfsmitteln der Fall sei.

In Frankreich und Deutschland werden medizinische Analysen durch effizientere Strukturen und zu tieferen Tarifen ausgeführt.

Zudem drängt er darauf, dass die bestehende Struktur des Leistungsangebotes analysiert wird und darauf basierend eine umfassende Reform erfolgt. Die Nachbarländer hätten bereits tiefgreifende strukturelle Reformen hinter sich.

«Nach einer starken Konzentration im Sektor der medizinischen Analysen und einer Professionalisierung der Dienstleistungen werden in Frankreich und Deutschland heute medizinische Analysen durch effizientere Strukturen (Grosslabore) und zu tieferen Tarifen ausgeführt», schreibt der Preisüberwacher in seinem Newsletter.