Seit Wochen haben in der Schweiz schwule und bisexuelle Männer auf die Impfung gegen Affenpocken gewartet. Nun hat der Druck der Community auf die Politik anscheinend gewirkt. Der Entscheid des Bundesrats werde sehr begrüsst, sagte Florian Vock von der Aidshilfe Schweiz. Damit werde dieses wichtigste Puzzle-Stück in der Epidemiebekämpfung hoffentlich sehr bald in der Schweiz verfügbar sein.

Vock betont, dass die Frustration gross geworden sei, nachdem umliegende Länder bereits vor einigen Wochen mit der Impfung begonnen hätten: «Aber es ist nicht zu spät, jetzt damit auch noch zu beginnen, denn die Infektionszahlen steigen. Jeder Tag früher, mit dem die Impfungen beginnen können, ist ein gewonnener Tag.»