Die Flugzeugkatastrophe von Hochwald ist das schwerste Flugunglück, das die Schweiz je erlebt hat. Beim Absturz einer Caravelle im aargauischen Dürrenäsch 1963 waren 80 Menschen ums Leben gekommen. Als 1970 nach einem Bombenanschlag eine Swissair-Maschine in Würenlingen AG abstürzte, fanden 48 Personen den Tod. 46 Menschen starben, als eine DC-9 der Alitalia 1990 im Anflug auf Zürich-Kloten gegen den Stadlerberg prallte. 45 Tote gab es zudem 1971 beim Absturz einer bulgarischen Maschine beim Flughafen Zürich-Kloten.

24 Menschen starben und 9 überlebten, als im November 2001 eine Crossair-Maschine aus Berlin im Landeanflug auf den Flughafen Zürich bei Bassersdorf ZH in den Wald stürzte. Die Maschine flog zu tief. Unter den Todesopfern war auch die US-Pop-Sängerin Melanie Thornton.

Das schlimmste Unglück der Schweizer Luftfahrtgeschichte war bislang der Absturz einer Swissair-MD11-Maschine auf dem Weg von New York nach Genf 1998 vor Peggy's Cove in Kanada. Alle 256 Menschen an Bord starben, als die Maschine ins Meer stürzte. Ursache war ein Feuer an Bord nach einem Kabelbrand in der Bordelektronik.