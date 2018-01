Neben der Maximalausschüttung von 2 Milliarden Franken an Bund und Kantone, fordern viele Nutzer einen AHV-Zustupf.

Nationalbank erwartet Jahresgewinn von 54 Mrd. Franken https://t.co/2IVbrJLFxX — Nationalbank CH (@SNB_BNS_de) January 9, 2018

Der prognostizierte Rekordgewinn der Schweizerischen Nationalbank (SNB) von rund 54 Milliarden Schweizer Franken im vergangenen Jahr sorgt auf Twitter für mannigfaltige Vorschläge zur Verwendung des Überschusses.

Wenn die SNB einen (Buch-)Gewinn bekannt gibt, bleiben die Forderungen nach einer Verwendung des Geldes nie lange aus. Der Twitter-Nutzer Martin Achstaller spricht in diesem Zusammenhang aus, was wohl viele andere in Zeiten einer unsicheren Altersvorsorge denken: «Ab in die AHV damit!» Dieser Meinung ist auch Matthias Hauser.

Eine andere Ansicht vertritt der Unternehmer und ehemalige CEO der von Graffenried Holding, Georges Bindschedler (@GBindschedler): «SNB schreibt gigantischen Gewinn: eigentlich gehört dieser Gewinn den Unternehmen in der Schweiz, die 2014/2015 von der SNB getäuscht und belogen worden sind, damit sie im CHF investiert bleiben.»

Wie gewohnt folgen auch aus dem politischen Lager Forderungen hinsichtlich der Verwendung des SNB-Gewinns. Die SP Schweiz beispielsweise postuliert: «Zeit für einen Kurswechsel bei der #SNB: Es braucht einen neuen Mindestkurs von 1.25 Franken und einen Staatsfonds, damit die Bevölkerung auch etwas von den SNB-Milliarden hat», schreibt die Partei.

Zeit für einen Kurswechsel bei der #SNB: Es braucht einen neuen Mindestkurs von 1.25 Fr. und einen Staatsfonds, damit die Bevölkerung auch etwas von den SNB-Milliarden hat: https://t.co/s4Vb8KPDHL — SP Schweiz (@spschweiz) January 9, 2018

Auch Julian Croci, will die SNB-Milliarden reinvestieren: «Sofort in Internationale Klimafonds damit! #SNB», fordert der Co-Präsident der Jungen Grünen Zürich.