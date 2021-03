Nehmen Sie teil an der SRG-Umfrage zum Thema Coronavirus und die Folgen.

In der Politik tobt der Streit um das Ende des Shutdowns. Die einen wollen sofort öffnen, die anderen lieber noch etwas abwarten. Wo stehen Sie in dieser Frage? Uns interessiert aber nicht nur Ihre Haltung zu den Massnahmen. Wir wollen wissen, wie es Ihnen ein Jahr nach dem ersten Shutdown geht. Nehmen Sie teil an der 7. SRG-Corona-Umfrage:

Die Meinungsumfrage wird von der Forschungsstelle Sotomo im Auftrag der SRG SSR durchgeführt und ausgewertet. Die Teilnahme an der Befragung ist anonym. Ihre Antworten werden vertraulich behandelt.

Die Umfrageergebnisse werden am 18. März ab 17 Uhr veröffentlicht.