Es ist ein «Gebirge aus Beton»: Die Betreibergesellschaft der Staumauer Grande Dixence im Wallis feiert 2025 ihr 75-jähriges Bestehen – ein Meilenstein der Schweizer Energiegeschichte.

Das gewaltige Bauwerk im Val d' Hérens versorgt das Land nicht nur mit Strom, sondern erzählt auch von einem aussergewöhnlichen Kraftakt in der Nachkriegszeit.

Das sind die eindrücklichsten Bilder und Fakten zur 285 Meter hohen Mega-Staumauer

1. Mit 285 Metern höchster Schwergewichtsdamm der Welt

Mit 285 Metern ist die Grande Dixence die höchste Schwergewichtsmauer der Welt. Beat Imboden, Geschäftsführer der Grande Dixence SA, die zu Alpiq gehört: «Die Planung begann bereits während des 1. Weltkriegs. Der Bund wählte den Standort im Wallis, weil es dort am meisten Gletscher und Wasser gibt.»

Legende: Wie ein «Gebirge aus Beton» türmte sich die Grande-Dixence-Staumauer nach und nach auf. Keystone/Photopress-Archiv

2. Eine Bauzeit von 14 Jahren – ein Kraftakt unter extremen Bedingungen

Die Bauarbeiten an der heutigen Staumauer begannen 1951 und dauerten bis 1965, als das gesamte Kraftwerk eingeweiht wurde. Mehr als 3000 Männer und Frauen waren auf der Baustelle tätig – Tag und Nacht, unter schwierigsten Bedingungen: Kälte, Wind, Schnee – aber auch brennender Sonne hoch oben im Gebirge.

Impressionen vom Bau der Grande Dixence

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 7. Bis zu 3000 Arbeiter schufteten auf der Baustelle. Dementsprechend wichtig war deren Verpflegung. Bildquelle: Keystone/Photopress-Archiv. 1 / 7 Legende: Bis zu 3000 Arbeiter schufteten auf der Baustelle. Dementsprechend wichtig war deren Verpflegung. Keystone/Photopress-Archiv

Bild 2 von 7. Ein Arbeiter entlädt einen Materialzug bei einem Unterwerk. Bildquelle: Keystone/Photopress-Archiv. 2 / 7 Legende: Ein Arbeiter entlädt einen Materialzug bei einem Unterwerk. Keystone/Photopress-Archiv

Bild 3 von 7. Tausende Tonnen Beton wurden in der Staumauer verbaut. Bildquelle: Keystone/Photopress-Archiv. 3 / 7 Legende: Tausende Tonnen Beton wurden in der Staumauer verbaut. Keystone/Photopress-Archiv

Bild 4 von 7. Die Bauarbeiten dauerten rund 15 Jahre. Bildquelle: Keystone/Photopress-Archiv. 4 / 7 Legende: Die Bauarbeiten dauerten rund 15 Jahre. Keystone/Photopress-Archiv

Bild 5 von 7. Die Arbeiter wohnten in Barackendörfern unweit der Staumauer. Bildquelle: Keystone/Photopress-Archiv. 5 / 7 Legende: Die Arbeiter wohnten in Barackendörfern unweit der Staumauer. Keystone/Photopress-Archiv

Bild 6 von 7. Zuflüsse aus verschiedensten Tälern: Über 100 Kilometer Stollen wurden in den Berg gebohrt. Bildquelle: Keystone/Photopress-Archiv. 6 / 7 Legende: Zuflüsse aus verschiedensten Tälern: Über 100 Kilometer Stollen wurden in den Berg gebohrt. Keystone/Photopress-Archiv

Bild 7 von 7. Lastwagen transportierten Material ab. Bildquelle: Keystone/Photopress-Archiv. 7 / 7 Legende: Lastwagen transportierten Material ab. Keystone/Photopress-Archiv Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Viele Arbeiter stammten aus dem Wallis, einige aus dem Ausland. Imboden erzählt: «Oft begegnen mir Leute, die sagen: Mein Grossvater, mein Vater oder mein Grossonkel hat da gearbeitet. Es ist ganz klar ein Werk von allen Wallisern.»

Legende: Inmitten der Berge des Val d'Hérens enstand mit der Grande Dixence ein Bauwerk der Superlative. Keystone/Photopress-Archiv

Die Lebensverhältnisse der Arbeiter waren hart: Sie lebten in Barackensiedlungen in der Nähe der Baustelle. Die medizinische Versorgung war rudimentär, Arbeitsunfälle häufig.

3. Mehr als 100 Kilometer Stollen – gebaut ohne Laser, ohne Drohnen

Das Wasser stammt aus 75 verschiedenen Wasserfassungen– verbunden durch ein rund 100 Kilometer langes Stollensystem, das tief unter Gletschern und Felsen verläuft.

Es sei ein gigantisches System, aber sehr angepasst an Natur und Landschaft gebaut worden, so Imboden. «Die Staumauer und der See sind sichtbar – aber alles andere wurde grösstenteils unterirdisch gebaut.»

Legende: Beim Bau der Grande Dixence wurden über 100 Kilometer Stollen in die Walliser Berge gebohrt. Keystone/Alessandro della Valle

Die Tunnels wurden mit einer maximalen Neigung von zwei Promille über Dutzende Kilometer durch den Fels geführt – «eine unglaubliche Ingenieurleistung mit einfachsten Hilfsmitteln», betont Imboden. «Keine Drohnen, keine Lasermesssysteme. Trotzdem ist ein System entstanden, das heute noch hervorragend funktioniert», sagt Imboden.

So feiert das Wallis das Jubiläum Box aufklappen Box zuklappen Wanderausstellung: Von Mai bis Dezember besucht die Aussstellung zur Grande Dixence 22 Walliser Gemeinden, die dem Staumauerbetrieb Wasserrechte für die Stromproduktion gewähren.

Ausstellung auf der Staumauer: Von Juni bis Oktober wird Grande Dixence in neuem Glanz erstrahlen. Alpiq rechnet mit 100'000 Besuchenden.

4. Rund 400 Millionen Kubikmeter Speichervolumen

Hinter der Mauer staut sich der Lac des Dix mit bis zu 400 Millionen Kubikmetern Wasser. Diese Wassermassen werden durch natürliche Zuflüsse und ein ausgeklügeltes System aus Stollen gespeist. Fun Fact: Walliser Winzerinnen müssten 8000 Jahre lang all ihren produzierten Wein in den See schütten, um ihn zu füllen.

Legende: Hinter der Mauer staut sich der Lac des Dix mit bis zu 400 Millionen Kubikmetern Wasser. Keystone/Alessandro della Valle

5. So viel Strom wie ein AKW

Das Wasserkraftwerk Grande Dixence produzierte 2024 laut Alpiq rund 3 Terawattstunden Strom. Das entspricht der Produktion eines mittelgrossen AKW.

Legende: Schaulustige beobachteten 1957 die erste Füllung des alten Grande-Dixence-Staudamms. Keystone/Photopress-Archiv

6. Rückgrat der Stromversorgung – und neue Stausee-Pläne

Rund ein Fünftel der nationalen Speicherkapazität für Wasserenergie entfällt auf die Grande Dixence. Besonders in Trockenperioden oder bei hoher Last im Winter liefert sie flexibel Strom.

Die Grande Dixence SA will nun ob Zermatt eine neue Staumauer bauen – dieser Gornerli-Stausee soll auch Hochwasser vorbeugen und dem Wallis seine Energiezukunft sichern. Das Projekt ist aber umstritten.