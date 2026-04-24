Die ehemalige Grüne-Nationalrätin und Zürcher Stadträtin Monika Stocker ist tot.

Sie verstarb am 21. April, wie der «Tagesanzeiger» unter Berufung auf die Todesanzeige schreibt.

Sie wurde 77 Jahre alt.

Die Grünen bestätigten auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA eine entsprechende Meldung im «Tages-Anzeiger» vom Freitag. Stocker war seit 1986 bei den Grünen. Von 1987 bis 1991 sass sie für die Partei im Nationalrat, wo sie unter anderem die Frauensession lancierte.

1994 wurde sie Zürcher Stadträtin und geriet stark unter Beschuss. Es ging vorab um Sozialhilfemissbrauch: Einzelfälle von Sozialhilfebetrug wurden zum Anlass genommen, die Amtsführung Stockers generell in Frage zu stellen.

Legende: Monika Stocker, Initiantin der Frauensession 1991, klatscht in der Frauensession 2021 im Nationalrat in Bern in die Hände. KEYSTONE / Peter Klaunzer

Am 5. Februar 2008 gab sie infolge gesundheitlicher Probleme ihren Rücktritt aus dem Stadtrat bekannt. Sie sei «politikmüde» sagte sie damals.